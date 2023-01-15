Еврейский конгресс требует от Лаврова извинений

Европейский еврейский конгресс считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров должен принести извинения за сравнение политики США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос». Об этом говорится в заявлении на сайте конгресса.

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста», - заявил президент ЕЕК Ариэль Музикант. По его словам, это искажает представление о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться.