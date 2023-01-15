Второе за сутки землетрясение в Иране снова ощутили в Азербайджане

Землетрясение магнитудой 4,5, произошедшее на территории Ирана утром в четверг, 19 января, ощущалось и в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зафиксированы в Иране в 09:55 по местному времени. Землетрясение, произошедшее в 80 км к юго-западу от станции Нахчыван, ощущалось в Автономной Республике силой до 3 баллов, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Накануне в Иране также произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6. Подземные толчки ощутили и жители НАР.