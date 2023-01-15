У премьера Новой Зеландии нет сил управлять страной

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в четверг, 19 января, неожиданно объявила о своей отставке. По словам политика, у нее больше нет сил руководить страной. Ардерн планирует покинуть свой пост не позднее начала февраля, передает DW.

Во время пресс-конференции Джасинда Ардерн призналась, что шесть лет в качестве премьер-министра были тяжелым временем для нее. Теперь она больше не видит для себя возможности оставаться на посту и выдвигать свою кандидатуру на новых выборах. «Я знаю, что политики - люди. Мы делаем все, что можем, пока мы можем. А потом приходит время. И для меня оно пришло», - сказала Ардерн.

В период ее правления Новая Зеландия пережила теракты в Крайстчерче, землетрясения, политические и экономические кризисы и пандемию коронавируса. По словам Ардерн, она уходит не потому, что ее работа трудна для нее, а потому, что «другие на этом посту смогут добиться большего». 42-летняя политик рассказала, что планирует посвятить время своей четырехлетней дочери и выйти замуж за своего многолетнего партнера Кларка Гейфорда.