Франция рассматривает передачу Украине своих основных танков

Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc, чтобы таким образом помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок Leopard. Об этом пишет издание Politico.

«Эта тема сложная, и в Париже она еще не решена. Но мы думаем над этим», - сказал неназванный французский чиновник изданию.

По его словам, этот вопрос будет решен во время совместного заседания правительства Франции и Германии.

«Посмотрим, что будет решено на совместном заседании французского и немецкого Кабминов», - подытожил чиновник.