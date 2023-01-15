Съемочная группа haqqin.az направляется в сторону города Шангал, который находится под контролем террористической группировки PKK.

Шангал (Синджар) — город на северо-западе Ирака, у сирийской границы. В 2014-2015 годах здесь происходили ожесточенные бои между отрядами ИГИЛ и Пешмерга за контроль над городом.

Съемочная группа haqqin.az в бронированном автомобиле и в сопровождении вооруженных правительственных сил Курдистана также отправилась в город Мосул, который находится под контролем проиранских группировок «Хашд-аш Шааби» и «Хезболла».