Участок вблизи «Сальянских казарм» на улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку превратили в мусорный полигон, соответствующие кадры размещены в социальных сетях.

Как сообщает haqqin.az, каждый день с полуночи до 5 часов утра неизвестные лица вывозят на территорию различные отходы. В результате сложилась антисанитарная обстановка, вокруг распространяется зловонный запах. Рядом с территорией построены два жилых здания. Из снимков видно, что территория, где захоронены бытовые отходы, осталась без присмотра.

Глава отдела по работе с территориальными органами управления и местного самоуправления Исполнительной власти Ясамальского района Хаган Теймуров заявил, что ему известно о сложившейся ситуации, но данный участок принадлежит закрытому предприятию, поэтому представители ИВ не могут попасть туда.

В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что к ним поступила жалоба по этому поводу. Как заявил официальный представитель службы Вагиф Джавадов, в ходе осмотра, проведенного по указанному адресу, было установлено, что сотрудники соответствующих структур уже начали работы по очистке территории от отходов.