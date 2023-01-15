Медведев рассказал, чем может грозить поражение России в войне

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что проигрыш России в войне с Украиной может спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.

«Завтра на натовской базе Рамштайн великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.

И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть». И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной.

Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта», - написал Медведев.