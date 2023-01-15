Зеленский сомневается, что Путин жив

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в существовании своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопрос, почему Украина отказывается от мирных переговоров с Россией.

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», - заявил Зеленский.