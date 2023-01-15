Из-за пожара в воинской части в Армении «полетели головы» командиров

Пожар в воинской части в Армении, по предварительным данным, произошел при растапливании печи бензином. Об этом заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, которые приводят армянские СМИ, для растопки печи в одном из строений использовался бензин. И это при том, что в декабре 2022 года начальник Генштаба Вооруженных сил Армении подписал приказ о предупреждении пожаров в Вооруженных силах. Было дано указание запретить использование бензина и других легковоспламеняющихся веществ в отопительных целях.

По предварительным данным, офицер, растапливавший печь, пытался залить туда бензин. Когда распространился огонь, офицер отбросил от себя тару в сторону воинской части.

Министр обороны Армении Сурен Папикян сообщил, что с должностей освобождены военные чиновники, так или иначе связанные с нарушением приказа о противопожарной безопасности. В частности, освобождены от занимаемых должностей начальник штаба 2-го армейского корпуса Ваграм Григорян, зам по тылу командира корпуса, а также начальник штаба – замкомандира по тылу, зам по боевому дежурству, начальник инженерной службы, командир инженерно-саперной роты, а также начальник противопожарной безопасности тыловой службы Вооруженных сил Армении. Папикян добавил, что их дальнейшее пребывание в должности нецелесообразно до того, как случившемуся будет дана более детальная правовая оценка.

По данным Генпрокуратуры Армении, в результате пожара погибли 15 солдат-срочников, еще шестеро срочников и один офицер с телесными повреждениями доставлены в госпиталь.