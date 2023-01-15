Штайнмайер: Германия не находится в состоянии войны

ФРГ в свете событий в Украине не находится в состоянии войны, но для страны начинается эпоха вызовов.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии вручения Борису Писториусу грамоты о назначении новым министром обороны ФРГ.

«Германия не находится в состоянии войны, но годы дивидендов, которые Германия так долго и с избытком получала в мирное время, миновали. Для Германии начинается эпоха негатива. Мы должны реагировать на вызовы, которые ожидают в том числе нас», - сказал он.