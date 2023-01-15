Штайнмайер: Германия не находится в состоянии войны
ФРГ в свете событий в Украине не находится в состоянии войны, но для страны начинается эпоха вызовов.
Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии вручения Борису Писториусу грамоты о назначении новым министром обороны ФРГ.
«Германия не находится в состоянии войны, но годы дивидендов, которые Германия так долго и с избытком получала в мирное время, миновали. Для Германии начинается эпоха негатива. Мы должны реагировать на вызовы, которые ожидают в том числе нас», - сказал он.
Президент отметил, что «в свете новых угроз и геополитических изменений сейчас важно подготовить бундесвер к сдерживанию потенциального противника и обороне».
«Он должен последовательно ориентироваться на выполнение основной задачи - защиты территории страны и НАТО. Для этого он нуждается в более современном и комплексном оснащении, более эффективных закупках, достаточном количестве персонала, внимании и уважении», - заявил Штайнмайер.
«Мы не можем терять времени. Будучи сильной страной в центре Европы, мы несем ответственность не только за себя, но и за других», - считает он.
Штайнмайер указал на то, что Писториус вступает в должность в опасной ситуации, когда страна находится перед лицом угроз и опасности.