Борис Джонсон о вероятности применения Москвой ядерного оружия
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призывает не бояться угроз российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.
«Он не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой», - сказал Джонсон в Давосе на «Украинском завтраке», организованном Фондом Виктора Пинчука.
По мнению экс-премьера, индийцы и китайцы отвернутся от Путина в случае использования ядерного оружия, поэтому необходимо прекратить думать об этом.
«Фокусируйте внимание на Украине, не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила… «Хаймарс» стал очень эффективным (оружием), дайте им танки», - подчеркнул Джонсон.
Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс также поддержал слова экс-премьера Великобритании.
«Риск эскалации нас не должен беспокоить, нам надо думать, как изменить «красные линии», а не как не пересечь их», - сказал он.