Борис Джонсон о вероятности применения Москвой ядерного оружия

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призывает не бояться угроз российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.

«Он не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой», - сказал Джонсон в Давосе на «Украинском завтраке», организованном Фондом Виктора Пинчука.

По мнению экс-премьера, индийцы и китайцы отвернутся от Путина в случае использования ядерного оружия, поэтому необходимо прекратить думать об этом.