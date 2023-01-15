Председатель Исламской партии Азербайджана вышел на свободу

Выпущен на свободу председатель Исламской партии Азербайджана Гаджи Мовсум Самедов. Как сообщает haqqin.az, об этом его близкие сообщили в социальных сетях.

Самедов отбывал заключение с 2011 года. Он был арестован по обвинению в организации преступного сообщества, подготовке к преступлению с применением огнестрельного оружия, незаконном хранении оружия, насильственном захвате власти и другим обвинениям.