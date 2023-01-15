Благодаря Azerbaijan Fish Farm: азербайджанская черная икра вновь стала доступна фото
Azerbaijan Fish Farm - крупнейший инвестор рыбной отрасли Азербайджана, чьи проекты направлены на создание новых рыбоводных хозяйств и восстановление биоразнообразия Каспийского моря.
Черная икра – естественный источник витаминов и микроэлементов, обладающий очевидной и несомненной пользой для организма, а также имеющий незабываемый вкус, знакомый многим с самого детства и всегда ассоциирующийся исключительно с позитивными эмоциями и праздничным настроением.
Главным синонимом изысканности и удовольствия на протяжении столетий считалась и продолжает оставаться такой именно черная икра, которая благодаря Azerbaijan Fish Farm стала вновь доступной – продукт, вернувший черной икре из Азербайджана былую славу во всем мире, производится из осетровых рыб, таких как стерлядь, осетр, севрюга и белуга.
Особо подчеркнем, что на данном этапе азербайджанская икра официально экспортируется Azerbaijan Fish Farm в следующие 7 стран: Россию, Турцию, Новую Зеландию, CША, Cингапур, Китай и ОАЭ, где пользуется невероятным успехом.
Производство черной икры в Азербайджане имеет многолетнюю историю, берет свое начало с 1954 года – именно тогда в стране был построен завод по разведению осетровых в Нефтчалинском районе, усовершенствованный и модернизированный Azerbaijan Fish Farm по последнему слову современной техники.
Отметим, что осетровые находятся под угрозой исчезновения, поэтому Azerbaijan Fish Farm поддерживает создание в Азербайджане морского заказника в устье рек Кура и Араз, осознанно относясь к производству и заботясь о природе. Покупая черную икру, каждый покупатель принимает прямое активное участие в восстановлении природных ресурсов Каспия, так как за каждую проданную банку Azerbaijan Fish Farm выпускает в море 10 мальков.
Высокое качество и натуральный, знакомый с детства вкус – это лучшая характеристика продукции Azerbaijan Fish Farm, получаемой из классических каспийских осетров.
Azerbaijan Fish Farm сделал этот уникальный продукт доступной роскошью – теперь банка осетровой икры стерляди стоит всего 70 манатов. Икра стерляди является гастрономическим деликатесом, обладающим тонким вкусом, доставляющим настоящее удовольствие истинным гурманам и оставляющим приятное послевкусие. Этот премиальный продукт выделяется высочайшим качеством и является абсолютно натуральным – в нем нет каких-либо консервантов, красителей, усилителей или вредных добавок, и ко всему прочему он очень полезен для здоровья.
Данный вид икры продается исключительно в рыбных отделах Azerbaijan Fish Farm в сети супермаркетов Bravo и в фирменном магазине, расположенном на территории Yaşıl Bazar.
Адреса супермаркетов Bravo:
- Бинагадинский район, улица Шовкет Мамедовой, 2;
- Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 172 (рядом со станцией метро «Kероглу»);
- Наримановский район, улица Фатали Хана Хойского, первый этаж ТЦ Gənclik Mall;
- Насиминский район, Тбилисский проспект, 3007 (рядом со станцией метро «20 Января»);
- Насиминский район, проспект Азадлыг, 15а/4, первый этаж ТЦ 28 Mall;
- Сабаильский район, проспект Нефтяников, 92, ТЦ Dəniz Mall;
- Сабаильский район, улица Ш.Аллахвердиева, 6B (20-й участок);
- Хатаинский район, пересечение проспекта Бабека с улицей Наджафгулу Рафиева (рядом со станцией метро «Хатаи»);
- Хатаинский район, проспект 8 Ноября, 102B;
- Хатаинский район, поселок Ахмедлы, улица Рамиза Гулиева, 4;
- Хазарский район, улица Сергея Есенина, 350 (поселок Шувелян, напротив Полицейской академии);
- Хазарский район, поселок Бина;
- Ясамальский район, жилой массив Ени Ясамал, улица Асада Ахмедова;
Адрес Yaşıl Bazar:
- Наримановский район, проспект Хатаи, 25, магазин №24А.
Контактные номера: Bravo - +99451-201-73-65; Yaşıl Bazar - +99455-218-30-88.
Адрес электронной почты - [email protected]