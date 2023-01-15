Черная икра – естественный источник витаминов и микроэлементов, обладающий очевидной и несомненной пользой для организма, а также имеющий незабываемый вкус, знакомый многим с самого детства и всегда ассоциирующийся исключительно с позитивными эмоциями и праздничным настроением.

Главным синонимом изысканности и удовольствия на протяжении столетий считалась и продолжает оставаться такой именно черная икра, которая благодаря Azerbaijan Fish Farm стала вновь доступной – продукт, вернувший черной икре из Азербайджана былую славу во всем мире, производится из осетровых рыб, таких как стерлядь, осетр, севрюга и белуга.

Особо подчеркнем, что на данном этапе азербайджанская икра официально экспортируется Azerbaijan Fish Farm в следующие 7 стран: Россию, Турцию, Новую Зеландию, CША, Cингапур, Китай и ОАЭ, где пользуется невероятным успехом.

Производство черной икры в Азербайджане имеет многолетнюю историю, берет свое начало с 1954 года – именно тогда в стране был построен завод по разведению осетровых в Нефтчалинском районе, усовершенствованный и модернизированный Azerbaijan Fish Farm по последнему слову современной техники.