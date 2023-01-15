В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с основателем и председателем компании Adani Group Гаутамом Адани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

* * * 12:36

В Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно сообщению, на встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЕБРР, участие банка в важных проектах в Азербайджане. Особо был отмечен вклад Европейского банка реконструкции и развития в реализацию Южного газового коридора.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективным приоритетам, в том числе по вопросам сотрудничества в сфере транспорта, логистики, информационных технологий и возобновляемой энергии.