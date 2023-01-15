Синоптики о погоде на завтра
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 января.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Ночью и утром местами ожидается туман, изморось, вечером – дождь.
Будет дуть юго-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов тепла, днем - 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы - 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но вечером в некоторых восточных районах возможны осадки.
Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Ночью и утром на дорогах горных районов ожидается гололедица.