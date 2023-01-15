Представители МИД Израиля на Аллее шехидов фото
Высокопоставленные чиновники Министерства иностранных дел Израиля посетили Аллею шехидов, сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в своем твиттере.
По словам посла, по итогам конференции послов Израиля в Баку делегация во главе с директором по вопросам политики Министерства иностранных дел Израиля Ализой Бин Ноун посетила Аллею шехидов в Баку, чтобы вместе с азербайджанским народом почтить память жертв «Черного января».
As we concluded the conference of Israeli Ambassadors, @AlizaBinNoun the Pol. Director of the @IsraelMFA led our visit to the Alley of Martyrs in Baku, to join the people of Azerbaijan in commemorating Black January. #20Yanvar pic.twitter.com/JyrN08MUrf— George Deek (@GeorgeDeek) January 19, 2023