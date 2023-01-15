Высокопоставленные чиновники Министерства иностранных дел Израиля посетили Аллею шехидов, сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в своем твиттере.

По словам посла, по итогам конференции послов Израиля в Баку делегация во главе с директором по вопросам политики Министерства иностранных дел Израиля Ализой Бин Ноун посетила Аллею шехидов в Баку, чтобы вместе с азербайджанским народом почтить память жертв «Черного января».