Халафов: Армения препятствует обеспечению стабильности в регионе

По его словам, Азербайджан полон решимости продолжать усилия по обеспечению устойчивого мира, безопасности и развития в регионе.

Об этом на мероприятии в Министерстве иностранных дел Азербайджана, посвященном 33-й годовщине трагедии 20 Января, заявил замглавы МИД Халаф Халафов.

К сожалению, Армения все еще препятствует обеспечению стабильности в регионе, продолжая свои военно-политические провокации.

Замминистра коснулся вопроса проведения азербайджанскими экоактивистами акции протеста на дороге Лачин - Ханкенди.

«Акция проводится на территории Азербайджана и, несмотря на двойные стандарты, азербайджанский народ добьется своего. К сожалению, как и в 90-е годы, сегодня мы являемся свидетелями того, как некоторые государства и международные организации применяют двойные стандарты в отношении Азербайджана», - сказал он.

Халафов особо подчеркнул, что Азербайджан, являясь гарантом безопасности своих территорий, имеет право обеспечивать полный контроль на дороге Лачин - Ханкенди.

Кроме того, замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что на территориях Азербайджана, которые были разрушены в результате армянской оккупации, начаты масштабные восстановительные и строительные работы, процесс возвращения вынужденных переселенцев на родные земли продолжается.

«Мы верим в победу мирной повестки Азербайджана», - сказал он.