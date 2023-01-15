Лукашенко о попытках «удушить Беларусь и Россию» фото
Попытки удушить Беларусь и Россию провалились, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА.
«Мы год закончили. Очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с РФ вышли на баланс торговли. Даже чуть выше - сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим», - сказал он.
Лукашенко отметил, что за прошедший тяжелый 2022 год стороны определили направления, по которым должны двигаться, чтобы во всех отношениях сохранить суверенитет двух стран.
«Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика - фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим», - уверен глава государства.