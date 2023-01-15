«Мы год закончили. Очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с РФ вышли на баланс торговли. Даже чуть выше - сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим», - сказал он.

Попытки удушить Беларусь и Россию провалились, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что за прошедший тяжелый 2022 год стороны определили направления, по которым должны двигаться, чтобы во всех отношениях сохранить суверенитет двух стран.

«Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика - фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим», - уверен глава государства.