В США заявили о неудачах в нормализации азербайджано-армянских отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, планирует также переговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, Блинкен и Пашинян обсудили шаги по возобновлению двусторонних переговоров с Азербайджаном. «Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Карабахе в результате блокирования Лачинской дороги. Он также подтвердил приверженность США поддержке усилий по достижению прочного мира и нашим прочным многогранным двусторонним отношениям», - сказал Прайс.

Он также отметил, что США прилагают усилия для организации нового раунда азербайджано-армянского диалога: «США будут делать все, что принесет пользу», - подчеркнул представитель Госдепа.

По словам Прайса, «Вашингтон видит неудачи последнего времени вокруг карабахского вопроса» и готов к двустороннему взаимодействию и взаимодействию с партнерами через ОБСЕ или в трехстороннем порядке.

«Это личный приоритет госсекретаря Блинкена. Однако этим вопросом занимаются также такие люди, как Виктория Нуланд, Карен Донфрид и ряд других высокопоставленных чиновников в Бюро по делам Европы и Евразии», - отметил Прайс.

Он добавил, что Баку и Ереван сами решают, на каком уровне будут проводиться встречи.