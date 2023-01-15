Лавров о позиции Москвы и Минска по целям «спецоперации»

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам встречи в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Россия и Беларусь имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской «специальной военной операции на Украине».

По его словам, на встрече состоялся обмен мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий в Украине «в рамках проведения «специальной военной операции».

«У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Беларуси от наших соседей не исходили никакие угрозы», - сказал Лавров.