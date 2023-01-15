Халг Банк подвел итоги 2022 года

Активы Халг Банка увеличились на 14,78% по сравнению с 2021 годом, достигнув 2 685,07 млн манатов, объем кредитного портфеля увеличился на 25,03%, достигнув 1 774,25 млн манатов, объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов - на 20,22%, достигнув 1 855,26 млн манатов, совокупный капитал - на 5,80%, достигнув 475,21 млн манатов.

В 2022 году чистая прибыль банка составила 27,22 млн манатов. Таким образом, по объему активов и кредитного портфеля Халг Банк сохранил позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

За прошедший год банк успешно развивал сотрудничество с международными и местными партнерами, а также глобальными платежными системами. В соответствии с принятой стратегией развития банка особое внимание было уделено таким направлениям, как расширение ассортимента продуктов и услуг, обеспечение доступности кредитных ресурсов, увеличение объема безналичных операций и цифровизация банковских услуг. В 2022 году клиентам были представлены уникальная карта XalqKart Petrol, по которой можно получать бесплатное топливо за безналичные платежи, и карта XalqKart Cashback с функцией начисления кэшбэка. Кроме этого, запущены сервисы Apple Pay и Google Pay для всех карт банка, позволяющие совершать бесконтактную оплату посредством мобильного телефона.

В 2022 году международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте с уровня B2 до B1 и определило прогноз по рейтингу как «Стабильный». Одновременно агентство повысило базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) банка с уровня B3 до B2.

В рамках осуществляемого банком культурно-социального проекта «Халг Аманаты» в 2022 году широкой общественности был представлен художественный альбом «Азербайджанский ковер», посвященный жизни и творчеству народного художника Лятифа Керимова.

В прошлом году Халг Банк отметил 18-летие своей деятельности, по итогам которой еще раз подтвердил ведущие позиции в банковском секторе Азербайджана. Банк выражает благодарность своим клиентам и партнерам за сотрудничество в 2022 году; успех банка является итогом совместной деятельности лояльных клиентов и партнеров, команды профессиональных сотрудников, продуманной и эффективной управленческой политики.