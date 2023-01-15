Иранское информагентство Mehr заявило, что это произошло из-за «проблем безопасности». Неожиданное приземление вертолета задержало начало матча на 40 минут. Вместе с Левитиным на борту находились губернатор иранской провинции Гилян, замминистра дорог и депутат от Астары.

Вертолет помощника президента России Игоря Левитина, который собирался вести переговоры об объединении иранских железных дорог с азербайджанскими, неожиданно приземлился на футбольном поле в иранской Астаре. Инцидент произошел накануне за несколько минут до начала матча на стадионе.

Делегация во главе с Игорем Левитиным отправилась в Иран для переговоров по проекту строительства железной дороги Решт - Астара, которое затянулось на долгие годы. Этот проект является частью транспортного коридора Север - Юг, соединяющего иранские железные дороги через Азербайджан с Россией. Железнодорожная ветка начинается от иранского порта Бендер-Аббас и протягивается до города Решт, откуда она должна соединиться с иранской Астарой, а затем с железными дорогами Азербайджана. Данный транспортный коридор важен для России после начала войны в Украине.

Как сообщалось ранее, грузовые перевозки между Россией и Ираном по Каспийскому морю уже начались. Новый логистический маршрут проходит через российские реки Волга и Дон, Азовское море. После оккупации южных территорий Украины Азовское море фактически перешло под контроль России.

Однако для обеспечения прямого выхода России к Персидскому заливу и Индии железнодорожный маршрут, проходящий через Азербайджан, важнее маршрута через Каспийское море. По этой причине Россия пытается ускорить строительство железной дороги Решт - Астара. Иран не хочет самостоятельно финансировать этот проект, требующий многомиллиардных инвестиций. Официальное информагентство IRNA сообщает, что участие России в проекте было подтверждено во время визита Игоря Левитина. И называет это «очень важным результатом».

«Иран и Россия достигли договоренности о строительстве железной дороги Решт - Астара в течение 3 лет», - заявил после переговоров с российской делегацией замминистра транспорта и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде, добавив, что за последние месяцы с правительством России велись переговоры с целью развития транзита между двумя странами.

Предполагается, что с инвестициями россиян проект железной дороги будет завершен в течение 3 лет, что на один год меньше, чем прогнозировалось ранее. Согласно договору, иранские подрядчики полностью отстроят инфраструктуру железнодорожной линии.