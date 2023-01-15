Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура о предоставлении Украине крупнейшего на сегодня пакета военной помощи, который включает дистанционное и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 млн евро.

Как сообщается на сайте эстонского правительства, военная помощь Таллина Киеву увеличится до 370 миллионов евро, или чуть более 1% ВВП Эстонии.

«Сегодняшним решением мы отправляем Украине оружие, в котором она больше всего нуждается. Украина обратилась за этой помощью напрямую к Эстонии, необходимость именно этого вооружения подчеркнул и президент Зеленский на нашей недавней встрече руководителей Объединенного экспедиционного корпуса (ОЭФ) в Риге», - сказала премьер-министр Кая Каллас.