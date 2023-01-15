Кремль предупредил Запад

Поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень, даже дискуссии об этом чрезвычайно опасны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности».

«Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории... потенциально чрезвычайно опасна. Хотя и так в Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы», - отметил Песков.