Кремль предупредил Запад
Поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень, даже дискуссии об этом чрезвычайно опасны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности».
«Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории... потенциально чрезвычайно опасна. Хотя и так в Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы», - отметил Песков.
Он добавил, что реакция посла России в США Анатолия Антонова на подобные сообщения отражает позицию России по данному вопросу.
Ранее Антонов заявил, что ВС РФ готовы уничтожить любое оружие, которое американцы и их союзники поставят в Украину, а также не оставят без ответа удары по своей территории.