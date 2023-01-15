Ахмедов приехал в Баку из Ширвана и пытался ограбить банк
Сегодня около 12 часов дня вооруженный мужчина ворвался в филиал одного из банков на территории Ясамальского района, угрожал сотрудникам и требовал деньги.
Благодаря оперативным действиям сотрудников Главного управления охраны МВД, несущих там службу, мужчина был задержан и обезврежен.
Задержанным оказался ранее судимый 33-летний житель города Ширван Имран Ахмедов. У него изъяли газовый пистолет, нож и железный прут.
По факту в Управлении полиции Ясамальского района начато расследование.