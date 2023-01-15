Азербайджанские баскетбольные тренеры в знаменитом «Жальгирисе» и в школе НБА в Вильнюсе ФОТО
При поддержке Федерации баскетбола Азербайджана местные тренеры отправились в Литву.
Главный тренер сборной Азербайджана U-18 и клуба НТД Тахир Бахшиев, его помощник Полад Гасанов, главный тренер сборной U-20 и клуба «Серхедчи» Анар Сарыев в первый день поездки посетили в Вильнюсе школу НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). Там они приняли участие в семинаре, организованном литовскими специалистами, а также посетили тренировку юного азербайджанского таланта Гусейна Гафланова.
Напомним, 14-летний баскетболист, рост которого составляет 2 метра 6 сантиметров, был принят в баскетбольную школу НБА в Вильнюсе в конце прошлого года. Он будет тренироваться там до лета 2024 года.
На следующий день азербайджанские тренеры отправились в Каунас, где побывали на тренировках команд различных возрастов знаменитого клуба «Жальгирис». В Каунасе они также приняли участие в тренерском семинаре.
Семинары в Литве продлятся до 21 января.