Главный тренер сборной Азербайджана U-18 и клуба НТД Тахир Бахшиев, его помощник Полад Гасанов, главный тренер сборной U-20 и клуба «Серхедчи» Анар Сарыев в первый день поездки посетили в Вильнюсе школу НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). Там они приняли участие в семинаре, организованном литовскими специалистами, а также посетили тренировку юного азербайджанского таланта Гусейна Гафланова.

Напомним, 14-летний баскетболист, рост которого составляет 2 метра 6 сантиметров, был принят в баскетбольную школу НБА в Вильнюсе в конце прошлого года. Он будет тренироваться там до лета 2024 года.