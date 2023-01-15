Кремль ответил Зеленскому: Путин есть и будет

«Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но они есть и будут», - сказал Песков.

«Чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что и Россия, и Путин есть и будут, и что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина», - отметил представитель Кремля.