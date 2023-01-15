Какие навыки развивают ученики с помощью занятий STEAM

В исследовании были задействованы 6 538 учащихся VI-VIII классов 30 общеобразовательных школ, действующих в 12 городах и районах Азербайджана (Баку, Гянджа, Сумгаит, Ширван, Ленкорань, Масаллы, Нефтчала, Губа, Гусар, Хачмаз, Самух, Шеки). Из них в классах STEAM обучается 4 941 человек, в обычных классах - 1 597 человек. Также к нему привлекли 192 учителя, которые преподают уроки STEAM в этих школах.

Институт образования при Министерстве науки и образования провел исследование по образованию STEAM. Основная цель исследования - определить влияние организации занятий STEAM на образовательные результаты учеников и выбор будущей профессии.

Исследование показало, что по всем общеоцениваемым навыкам ученики, обучающиеся в классах, где проводятся занятия STEAM, превосходят учащихся, не посещающих эти занятия. Из анализа видно, что уроки STEAM повышают интерес учащихся к технологии, использованию технологий, положительно влияют на их участие в проектах.

Таким образом, 65% учащихся из классов STEAM заявили, что занятия STEAM повысили их интерес к технологии, 62% заявили, что занятия STEAM побуждают их внимательно следить за технологическими разработками, а 61% - что занятия STEAM были больше основаны на практике, чем на теории, что помогло им лучше усваивать материал.

В свою очередь, 45% учащихся со STEAM-классов отметили, что в результате занятий они приобрели навыки подготовки трехмерных работ (например, 3D-дизайна), а 49% заявили, что более комфортно выражают себя в изобразительном искусстве.

Проведенное исследование еще раз показывает, что STEAM-образование повышает интерес учащихся к урокам и, как следствие, повышает их академические достижения, а также играет ведущую роль в развитии их знаний и навыков при решении жизненных проблем.