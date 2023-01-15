Куда перенесут улицу Гейдара Алиева в Астане
Улицу имени Гейдара Алиева перенесут в Астане, она будет находиться в районе Ботанического сада, передают казахстанские СМИ. Перенос названия улицы утвердили депутаты столичного маслихата.
Часть улицы Сауран - от Ботанического сада до торгового центра Mega Silk Way - переименуют в улицу Гейдара Алиева. Сейчас улица Гейдара Алиева располагается в районе Байконур.
Решение назвать именем Гейдара Алиева одну из больших улиц Астаны было принято президентом Касым-Жомартом Токаевым на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в августе 2022 года.