Минюст Турции о праве Эрдогана баллотироваться на новый срок

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, пишет газета Hürriyet.

«Нет никаких проблем, выдвижение кандидатуры господина президента - это его конституционное право, перед ним нет никаких препятствий. Вместо того чтобы что-либо придумывать, давайте соревноваться в ходе избирательной кампании», - сказал Боздаг.

Представители турецкой оппозиции ранее неоднократно утверждали, что согласно принятым в основной закон Турции на референдуме в 2017 году изменениям, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух раз. Якобы Эрдоган дважды избирался президентом - в 2014 и 2018 годах, поэтому его решение вновь участвовать в выборах противоречит 101-й статье Конституции, отмечает издание.