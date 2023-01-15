Беларусь привела артиллерию в боеготовность

Вооруженные силы Беларуси привели в боевую готовность подразделения артиллерии.

В пресс-службе Министерства обороны Беларуси заявили, что на этот шаг пошли в рамках совместных учений с российскими военными.

«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - говорится в сообщении.