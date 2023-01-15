В Швеции российскому шпиону вынесли пожизненный срок

Шведский суд вынес приговор двум подданным королевства за шпионаж в пользу РФ, один получил пожизненный срок, другой - девять лет и девять месяцев. Об этом в четверг сообщила газета Aftonbladet.

По данным издания, речь идет о двух братьях 42 и 35 лет - Пеймане и Паяме Киа. Согласно обвинительному заключению, они получили доступ к информации благодаря работе старшего брата в службе безопасности и вооруженных силах и добыли около 100 документов для того, чтобы передать их России, пишет издание.