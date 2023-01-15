Стокгольм выделил Киеву новый пакет военной помощи

По его словам, пакет также будет включать в себя противотанковые вооружения и боевые роботизированные комплексы. Общая стоимость помощи составит около $419 млн.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

Стокгольм принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи, в который войдут самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer и 50 БМП Type 90.

Шведские власти не уточнили, сколько всего САУ должно поступить в Украину. Стокгольм в данный момент располагает 48 установками Archer, уточняют СМИ.

Ранее Стокгольм передавал Украине различные военные грузы – от ракет и реактивных гранат до бронежилетов и шлемов.