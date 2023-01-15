На заднем плане опущен большой экран, где показывают отрывки из фильмов с участием актера. Играют и песни, которые исполнял артист.

Гроб с телом Кикабидзе расположен на сцене большого концертного зала филармонии, он накрыт флагами Грузии и Украины.

Сотни людей приходят в тбилисскую филармонию, чтобы проститься с грузинским актером и певцом Вахтангом Кикабидзе, сообщают СМИ.

Проводить Кикабидзе в последний путь приходят политики, спортсмены, деятели искусства. На церемонию прощания также прибыли министр культуры Украины Александр Ткаченко и официальные делегации из Азербайджана и Армении. Позже состоится церемония похорон артиста.

Гроб с телом артиста был доставлен в большой концертный зал тбилисской филармонии накануне из храма Кашвети в центре Тбилиси, где два дня проходила гражданская панихида. Артиста похоронят на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью. Как ранее сообщали близкие Кикабидзе, такова была его просьба.

Кикабидзе скончался 15 января в Тбилиси, ему было 84 года. В последнее время он проходил лечение в одной из столичных клиник.