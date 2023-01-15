Послы зарубежных стран на Аллее шехидов фото
Послы Украины, Грузии, Молдовы, Узбекистана, Сербии, Кыргызстана и Казахстана в Азербайджане: Владислав Каневский, Зураб Патарадзе, Александр Есауленко, Бахрам Ашрафханов, Драган Владиславлевич, Кайрат Осмоналиев и Сержан Абдыкаримов посетили Аллею шехидов в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби.
Дипломаты почтили память погибших за свободу и независимость Азербайджана, возложили цветы к их могилам.
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