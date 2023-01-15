На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение от гражданина в связи с эксплуатацией находящегося в аварийном состоянии лифта в многоэтажном жилом доме 21 в Баку, принадлежащем ЖСК Real.

Инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС провели технический осмотр лифта в указанном здании. Было установлено, что лифт эксплуатировался без соблюдения соответствующих требований безопасности и представлял угрозу здоровью и жизни людей.

Эксплуатацию лифта приостановили, перед ЖСК Real поставили вопрос об устранении выявленных нарушений технической безопасности. Был составлен соответствующий акт, руководству ЖСК разъяснили, что эксплуатация лифта будет возможна лишь при устранении нарушений и что оно будет нести ответственность за аварию и несчастный случай, которые могут произойти при эксплуатации лифта без соблюдения надлежащих норм.