«Азераэронавигация» в топ-5 лучших провайдеров аэронавигационного обслуживания

Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) признано одним из надежных провайдеров аэронавигационного обслуживания в мире в номинации CANSO Global Safety Achievement Award 2022 (За глобальные достижения в области безопасности полетов 2022), говорится в сообщении AZAL.

CANSO – Международная организация провайдеров аэронавигационного обслуживания (Civil Air Navigation Services Organization). Азербайджан является членом CANSO с 2005 года.

В данной номинации CANSO топ-5 лучшими провайдерами аэронавигационного обслуживания мира признаны Федеральное управление гражданской авиации США FAA, Управление воздушным движением «Азераэронавигация» AZANS, аэронавигационные службы Аргентины EANA S.E, Таиланда AEROTHAI и Новой Зеландии Aeropath Ltd.

«С гордостью могу отметить, что безопасность организации воздушного движения продолжает оставаться столь же профессиональной и сфокусированной на результате», - отметил председатель Постоянного комитета CANSO по обеспечению безопасности полетов Осман Саафан.

Деятельность AZANS высоко оценена международной организацией за значительный вклад в обеспечение безопасности полетов в 2022 году на национальном, региональном и глобальном уровнях.

УВД «Азераэронавигация» сыграло важную роль в обеспечении эффективной организации безопасного и надежного воздушного коридора для европейских перевозчиков после событий в регионе.