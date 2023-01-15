Эмоциональное письмо Полада Бюльбюльоглы к похоронам Вахтанга Кикабидзе

Как уже сообщалось, в Большом симфоническом зале тбилисской филармонии проходит церемония прощания со скончавшимся 15 января грузинским актером и певцом Вахтангом Кикабидзе. Проводить Кикабидзе в последний путь приходят политики, спортсмены, деятели искусства. На церемонию прощания также прибыли министр культуры Украины, официальные делегации из Азербайджана и Армении.

«Мне посчастливилось не только выступать с ним на одной сцене, но и дружить на протяжении долгих лет… Такая безоговорочная любовь нескольких поколений не каждому дана… Это был человек с невероятно щедрым, солнечным талантом. Его творчество всегда высоко ценилось в Азербайджане, а к личности относились с большим уважением и любовью», - говорится в письме азербайджанского посла.

Полад Бюльбюльоглы приводит слова певца, что «Надо быть гражданином, а потом артистом» и отмечает, что «эти слова в полной мере отражают всю суть великого Вахтанга Кикабидзе. Он был настоящий, не похожий ни на кого, и до последней минут своей жизни сын своей Родины, мужчина, державший свое слово, имеющий понятия чести и достоинства».

«Прощай, Вахтанг, пусть Земля будет тебе пухом, большой Человек, Друг, артист, певец и любимец миллионов. Уверен, если бы в этом мире было больше таких людей, как Вахтанг, этот мир был бы намного добрее, благороднее и честнее», - завершает свое письмо Бюльбюльоглы.