Иран готов заключить ядерную сделку, но…

Иран готов вернуться к заключительному этапу переговоров по ядерной сделке, но без предварительных условий и при условии "реалистичного подхода" со стороны США. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу TRT World.

«Мы несколько раз приближались к заключительным этапам соглашения. Однако на этих этапах иногда США выдвигали идеи или оправдания. Возьмем, к примеру, пик беспорядков в Иране. С одной стороны, американцы посылали нам сообщения о том, что они готовы к заключительным этапам заключения сделки. Они говорили, что Совместный всеобъемлющий план действий не является приоритетом для США, а беспорядки в Иране и ситуация в Иране - это приоритеты американцев. Тогда я объявил, что американцы должны прояснить свои позиции относительно сообщений, которые они посылают нам по официальным каналам, и противоречивых комментариев, которые они делают в СМИ», - сказал он.