Макрон выступил за сохранение способности вести диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несмотря на поддержку Украины, следует сохранять возможность диалога с Россией. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью в испанской газете El Pais.

Макрон признался, что в последние недели не беседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным. При этом президент Франции выступил за то, чтобы «всегда сохранять способность вести диалог».

По его мнению, «детонатором» конфликта вокруг Украины стало явление, в основе которого лежит «кризис, который переживает российская модель и Россия как держава, которая ищет себя и свое назначение». «Я не думаю, что эта война зародилась в европейских обществах. Я думаю, что корень этой войны прежде всего в очень глубоком кризисе», - добавил Макрон.

Он добавил, что «Россия - великий народ и великая нация территориально и исторически»: «Усвоить период после 1991 года было очень сложно. А когда дело доходит до народа, географически находящегося посреди столь многих границ, который был потрясен различными формами терроризма, чья демография сокращается и который окружен демографическими гигантами. То, что поставлено на карту - это их будущее. И они сделали свой выбор», - сказал Макрон.