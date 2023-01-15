Члены Евросоюза должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России и Беларуси, говорится в резолюции Европарламента.

Европейский парламент принял резолюцию о создании специального трибунала для президента России Владимира Путина, говорится на сайте законодательного органа. За нее проголосовали 472 евродепутатов, против — 19, еще 33 парламентария воздержались. Соответствующая резолюция принята в четверг на сессии ЕП в Страсбурге, сообщают зарубежные СМИ.

Европарламент решил, что трибунал против Путина будут проводить по аналогии с Нюрнбергским процессом — в сотрудничестве с Украиной и международным сообществом. Такие трибуналы раньше создавались через ООН для судебного преследования виновных в военных преступлений в бывшей Югославии и Руанде.

Первый шаг к созданию трибунала — это расследование военных преступлений против Украины международной прокуратурой, говорится в резолюции. Необходимо создать механизм расследования таких преступлений, подчеркнул еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, выступая перед Европарламентом, которого цитирует Deutsche Welle.

Основная сложность провести такой судебный процесс — тот факт, что Россия входит в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Члены Совбеза обладают правом вето, поэтому любой вопрос, касающийся войны в Украине, будет парализован. На Путина распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, поэтому в любом случае для организации процесса понадобится мощная поддержка мирового сообщества.

Главная задача для инициаторов резолюции — найти юридическое обоснование для преследования Путина, подчеркивается в резолюции Европарламента. В документе говорится, что ЕС и Украина должны искать поддержку в Генассамблее ООН и на других международных форумах.

Создание трибунала покажет российской общественности и международному сообществу, что Путин и его сторонники действительно могут предстать перед международным судом за преступления агрессии в Украине, говорится в заявлении Европарламента.

«Приветствую принятие резолюции Европейским парламентом о создании специального трибунала по агрессии против Украины. Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессивную войну, справедливость должна победить», - написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.