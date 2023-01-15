Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина новость дополнена
Европейский парламент принял резолюцию о создании специального трибунала для президента России Владимира Путина, говорится на сайте законодательного органа. За нее проголосовали 472 евродепутатов, против — 19, еще 33 парламентария воздержались. Соответствующая резолюция принята в четверг на сессии ЕП в Страсбурге, сообщают зарубежные СМИ.
Члены Евросоюза должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России и Беларуси, говорится в резолюции Европарламента.
Отдельно в сообщении Европарламента упоминаются «зверства, совершенные российскими войсками» в Ирпене и Буче.
Европарламент решил, что трибунал против Путина будут проводить по аналогии с Нюрнбергским процессом — в сотрудничестве с Украиной и международным сообществом. Такие трибуналы раньше создавались через ООН для судебного преследования виновных в военных преступлений в бывшей Югославии и Руанде.
Первый шаг к созданию трибунала — это расследование военных преступлений против Украины международной прокуратурой, говорится в резолюции. Необходимо создать механизм расследования таких преступлений, подчеркнул еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, выступая перед Европарламентом, которого цитирует Deutsche Welle.
Основная сложность провести такой судебный процесс — тот факт, что Россия входит в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Члены Совбеза обладают правом вето, поэтому любой вопрос, касающийся войны в Украине, будет парализован. На Путина распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, поэтому в любом случае для организации процесса понадобится мощная поддержка мирового сообщества.
Главная задача для инициаторов резолюции — найти юридическое обоснование для преследования Путина, подчеркивается в резолюции Европарламента. В документе говорится, что ЕС и Украина должны искать поддержку в Генассамблее ООН и на других международных форумах.
Создание трибунала покажет российской общественности и международному сообществу, что Путин и его сторонники действительно могут предстать перед международным судом за преступления агрессии в Украине, говорится в заявлении Европарламента.
«Приветствую принятие резолюции Европейским парламентом о создании специального трибунала по агрессии против Украины. Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессивную войну, справедливость должна победить», - написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
Вітаю ухвалення резолюції @Europarl_EN про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023