Турция о переговорах Москвы и Киева

В начале прошлой весны удалось достичь значительного прогресса в переговорах между Россией и Украиной, но потом конфликт затянулся и диалог между сторонами осложнился, заявил в ходе визита в США министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет газета Yeni Akit.

«Мы прилично продвинулись в начале (по вопросу о посредничестве между Россией и Украиной). На самом деле, вы в курсе, что стороны приближались как минимум к перемирию. Но теперь конфликт затянулся, обстоятельства изменились, стало сложнее», - сказал он, отметив, что возникло много разных аспектов, требующих обсуждения.