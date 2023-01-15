Аваков умер? фото
Поиск в Google информации о бывшем министре внутренних дел Украины (2014-2021) Арсене Авакове выдает результаты, что он якобы умер.
Датой смерти указано 18 января 2023 года, а местом – город Бровары Киевской области Украины.
Указанные данные полностью аналогичны данным смерти преемника Авакова – Дениса Монастырского, погибшего вчера при крушении вертолета в Броварах.
При переходе непосредственно на сайт Википедии информация о смерти Авакова отсутствует.
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