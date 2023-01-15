Абдоллахиан: Иран не признает «присоединение» украинских территорий к России
Иран не признает «вхождение в состав России» Крыма и четырех регионов Украины, несмотря на отличные отношения с Москвой, заявил агентству TRT World глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.
«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины… Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся», – сказал Абдоллахиан.