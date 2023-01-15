Лавров: ОБСЕ быстро деградирует

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быстро движется по пути деградации.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Беларуси.

«ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от тех высоких принципов, которые были заложены в Хельсинкском заключительном акте, в документах последующих саммитов ОБСЕ», - отметил он.