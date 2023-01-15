Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции

Центральный банк (ЦБ) Турции принял решение сохранить ключевую процентную ставку на установленном в ноябре уровне в девять процентов. Об этом регулятор сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

В ноябре ЦБ последний раз снизил показатель на 1,5 процентного пункта, после чего в декабре решил завершить цикл снижения. Тогда регулятор объяснил, что текущая ставка является адекватной с учетом растущих рисков для мирового спроса. На данный момент задача Центробанка заключается в обеспечении дальнейшего снижения ставок по кредитам и параллельного повышения спроса населения на национальную валюту.

Центробанк смягчал денежно-кредитную политику пять месяцев подряд, несмотря на продолжающееся ускорение инфляции. По итогам декабря рост цен в стране достиг 64,27 процента в годовом выражении. Однако по сравнению с предыдущим месяцем инфляция все-таки замедлилась - снижение составило около 20 процентных пунктов. Драйвером роста цен в декабре стало подорожание жилья и коммунальных услуг (плюс 79,83 процента), безалкогольных напитков (77,9 процента) и транспорта (54,5 процента).