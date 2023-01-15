Польский генерал объяснил, как танки Leopard изменят ход войны в Украине

Польский генерал Вальдемар Скшипчак, танкист по специальности, заявил, что танки Leopard 2 - практически совершенное оружие. В интервью «ВВС Украина» он пояснил, что Украине нужно создать «танковый кулак».

«В столкновении с этими танками (Leopard 2) российские, включая их расхваленный Т-14 Армата, не имеют шансов», - подчеркнул генерал.

Он напомнил, что эти танки есть у ряда стран Европы, и если бы каждая из них предоставила эту технику, можно было бы сформировать два батальона танков (один батальон - от 31 до 40 танков). И тогда бы Leopard 2 оказывали влияние на ход войны с российской армией.

Скшипчак отметил, что предоставить Украине даже 30 танков - это мало. Ей нужно создать свой «танковый кулак» для освобождения оккупированных территорий, он должен состоять из 350-400 танков.

«Нужно всем странам сложиться и предоставить Украине эти танки. Если будет такой «кулак», то украинская армия разобьет российскую», - подчеркнул польский генерал.

У США есть большие запасы таких танков, продолжил он. Поэтому Америка могла бы их дать Польше, а та - Украине. Скшипчак говорит, что для этого нужно политическое решение уже прямо сейчас, потому что Россия готовится к новому нападению.