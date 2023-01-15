Арабы незаконно охотились в Азербайджане
В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, на территории села Хыдырлы Сальянского района были задержаны иностранные граждане, осуществлявшие незаконную охоту.
Как сообщил официальный представитель службы Бахруз Магоммедов, в ходе расследования было установлено, что браконьерами являются граждане Катара Фахад Зайед Маал Шахвани и Мухаммед Ганим Маал Хаярин.
«В связи с этим в отношении виновных лиц приняты соответствующие законодательные меры», - заявил он.