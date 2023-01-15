Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 17:22

Ильхам Алиев едва ли не единственный из мировых лидеров, который уже в течение более двадцати лет не пропускал практически ни одного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. Значительная доля известности Азербайджана как небольшого государства, сумевшего тем не менее пробиться в экономическую элиту Европы, связана как раз-таки с регулярным участием президента Алиева в работе Давосского форума, где глава государства, как правило, проводит десятки встреч с руководителями государств, лидерами инфраструктурных банков и главами глобальных корпораций. Не все эти встречи по понятным причинам упоминаются в мировых СМИ, но каждая из них, несомненно, усиливает авторитет и значимость Азербайджана на мировом политэкономическом Олимпе.

От нефтегазовой отрасли к электроэнергетике В этом году Давос принимает 50 глав государств и правительств, 19 руководителей Центробанков, 30 министров торговли, 35 министров иностранных дел, а также глав Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, что превращает нынешнее заседание Всемирного экономического форума в одно из наиболее представительных за последние годы. Сама повестка участия президента Алиева в работе Давосского форума формируется, как правило, под пониманием сразу нескольких приоритетов. Первый из них — это оценка рисков и поиск партнеров в сфере энергетического рынка. Сейчас эта парадигма сдвинулась от нефтегазовой сферы в сектор электроэнергетики, где возникли и заняли свои ниши как новые гиганты, не связанные с нефтяной сферой, так и прежние мировые лидеры, такие как British Petroleum (ВР), активно инвестирующие в индустрию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В этой части повестки одной из центральных была встреча президента Алиева с главой австралийской Fortesque Future Industries (FFI) Эндрю Форестом. Напомним, что в конце декабря прошлого года Министерство энергетики Азербайджана подписало с компанией FFI меморандум, предусматривающий реализацию проекта по производству в нашей стране 12.000 мегаватт ветряной и солнечной энергии.

Помимо этого, в Азербайджане стартовал крупный проект ВИЭ-генерации от компании Masdar из ОАЭ, активно входящей в этот сегмент энергетики по обе стороны Каспийского моря. Как уже сообщал haqqin.az, на недавнем форуме развития в Абу-Даби государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала с Masdar соглашение на обоснование и строительство станций мощностью в 4 ГВт. Вторым приоритетом президента Алиева является поиск технологических инвесторов в реальные секторы экономики. В наступившем 2023 году обозначились в качестве отдельной темы проекты военного и гражданского судостроения с компанией Damen Shipyards Group. В 2010-е годы азербайджанская делегация в Давосе проводила переговоры с партнерами из сфер фармацевтики, переработки мусора, транспорта и логистики. И именно тогда выбор ключевого зарубежного партнера в цифровизации Азербайджана остановился на одном из мировых гигантов, американской корпорации CISCO, с руководством которой Ильхам Алиев проводит постоянные встречи на протяжении многих лет. Перспектива с Ханбали Еще одним постоянным партнером Азербайджана в Давосе является компания Signify. Произведенные ею системы уличного освещения, контроля и распределения электричества функционируют сегодня в Баку, Сумгаите, Гяндже и еще в десятке городов страны. Один из новых проектов этой компании в Азербайджане, связанный с регулированием освещения теплиц, позволяет удваивать урожаи, выращиваемые внутри парников. Еще одна перспективная встреча президента Алиева в Давосе состоялась с генеральным исполнительным директором компании Kromatix SA Рафиком Ханбали.

Напомним, что компания Kromatix SA является одной из ведущих производителей прозрачных панелей солнечных батарей, которые монтируются поверх фасадного остекления зданий. Рафик Ханбали обратился к президенту Алиеву с идеей создать предприятие в Алятской свободной экономической зоне и в качестве пилотного проекта предложил провести монтаж оборудования в одной из новых школ в Джебраильском районе. Третий приоритет Ильхама Алиева – это оценка перспектив азербайджанских инвестиций в западные фонды и компании, а также оценка перспектив нефтегазовых рынков, высказываемая общепризнанными лидерами этой отрасли. Как известно, глава государства регулярно встречается с главами инфраструктурных банков и нефтегазовых компаний, которые информируют его о новых тенденциях в мировой экономике. В этом году президент Алиев встретился с главой крупнейшей в США дилерской компании Goldman Sachs Group, а также принял участие в круглом столе "Направление новых энергетических реалий". И, наконец, четвертый приоритет Ильхама Алиева связан с так называемым "взглядом за горизонт".

Здесь речь идет об экономике искусственного интеллекта и глобальной экономической реальности принципиально иного качества, которая наступила накануне пандемии коронавируса и которую не все сумели разглядеть. Этап "большого перехода" Сейчас наступил новый этап "большого перехода". Специальный доклад МВФ, выпущенный к открытию форума в Давосе, констатирует, что после нескольких десятилетий экономической интеграции мир столкнулся с рисками геоэкономической разобщенности, вызванной изменением политики ряда правительств. Отсчет процесса деглобализации авторы доклада МВФ ведут с момента мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и относят к нему "Брексит", торговые войны между США и Китаем, а также ограничения, введенные в период пандемии и после начала военной операции РФ в Украине. В докладе также отмечается, что цепочки товарных поставок стали более уязвимыми, добыча многих ключевых ресурсов сконцентрировалась всего в нескольких странах, а производство сместилось в Китай, на долю которого приходится 24 процента мировой добавленной стоимости в промышленности, тогда как доля США равняется семнадцати процентам, а Евросоюза – шестнадцати.