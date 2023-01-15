Алиев накануне «большого перехода» итоги с haqqin.az

Ильгар Гусейнов, Александр Караваев

Ильхам Алиев едва ли не единственный из мировых лидеров, который уже в течение более двадцати лет не пропускал практически ни одного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

Значительная доля известности Азербайджана как небольшого государства, сумевшего тем не менее пробиться в экономическую элиту Европы, связана как раз-таки с регулярным участием президента Алиева в работе Давосского форума, где глава государства, как правило, проводит десятки встреч с руководителями государств, лидерами инфраструктурных банков и главами глобальных корпораций. Не все эти встречи по понятным причинам упоминаются в мировых СМИ, но каждая из них, несомненно, усиливает авторитет и значимость Азербайджана на мировом политэкономическом Олимпе.

Вот уже около 20 лет Алиев придает Давосскому форуму первостепенную значимость

От нефтегазовой отрасли к электроэнергетике

В этом году Давос принимает 50 глав государств и правительств, 19 руководителей Центробанков, 30 министров торговли, 35 министров иностранных дел, а также глав Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, что превращает нынешнее заседание Всемирного экономического форума в одно из наиболее представительных за последние годы.   

Сама повестка участия президента Алиева в работе Давосского форума формируется, как правило, под пониманием сразу нескольких приоритетов. Первый из них — это оценка рисков и поиск партнеров в сфере энергетического рынка.

Сейчас эта парадигма сдвинулась от нефтегазовой сферы в сектор электроэнергетики, где возникли и заняли свои ниши как новые гиганты, не связанные с нефтяной сферой, так и прежние мировые лидеры, такие как British Petroleum (ВР), активно инвестирующие в индустрию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

В этой части повестки одной из центральных была встреча президента Алиева с главой австралийской Fortesque Future Industries (FFI) Эндрю Форестом. Напомним, что в конце декабря прошлого года Министерство энергетики Азербайджана подписало с компанией FFI меморандум, предусматривающий реализацию проекта по производству в нашей стране 12.000 мегаватт ветряной и солнечной энергии.

Алиев сверил часы с Форестом

Помимо этого, в Азербайджане стартовал крупный проект ВИЭ-генерации от компании Masdar из ОАЭ, активно входящей в этот сегмент энергетики по обе стороны Каспийского моря. Как уже сообщал haqqin.az, на недавнем форуме развития в Абу-Даби государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала с Masdar соглашение на обоснование и строительство станций мощностью в 4 ГВт. 

Вторым приоритетом президента Алиева является поиск технологических инвесторов в реальные секторы экономики.

В наступившем 2023 году обозначились в качестве отдельной темы проекты военного и гражданского судостроения с компанией Damen Shipyards Group. В 2010-е годы азербайджанская делегация в Давосе проводила переговоры с партнерами из сфер фармацевтики, переработки мусора, транспорта и логистики. И именно тогда выбор ключевого зарубежного партнера в цифровизации Азербайджана остановился на одном из мировых гигантов, американской корпорации CISCO, с руководством которой Ильхам Алиев проводит постоянные встречи на протяжении многих лет.

Перспектива с Ханбали

Еще одним постоянным партнером Азербайджана в Давосе является компания Signify. Произведенные ею системы уличного освещения, контроля и распределения электричества функционируют сегодня в Баку, Сумгаите, Гяндже и еще в десятке городов страны. Один из новых проектов этой компании в Азербайджане, связанный с регулированием освещения теплиц, позволяет удваивать урожаи, выращиваемые внутри парников. 

Еще одна перспективная встреча президента Алиева в Давосе состоялась с генеральным исполнительным директором компании Kromatix SA Рафиком Ханбали.

Встреча с тем самым Ханбали

Напомним, что компания Kromatix SA является одной из ведущих производителей прозрачных панелей солнечных батарей, которые монтируются поверх фасадного остекления зданий. Рафик Ханбали обратился к президенту Алиеву с идеей создать предприятие в Алятской свободной экономической зоне и в качестве пилотного проекта предложил провести монтаж оборудования в одной из новых школ в Джебраильском районе.

Третий приоритет Ильхама Алиева – это оценка перспектив азербайджанских инвестиций в западные фонды и компании, а также оценка перспектив нефтегазовых рынков, высказываемая общепризнанными лидерами этой отрасли. Как известно, глава государства регулярно встречается с главами инфраструктурных банков и нефтегазовых компаний, которые информируют его о новых тенденциях в мировой экономике. В этом году президент Алиев встретился с главой крупнейшей в США дилерской компании Goldman Sachs Group, а также принял участие в круглом столе "Направление новых энергетических реалий". 

И, наконец, четвертый приоритет Ильхама Алиева связан с так называемым "взглядом за горизонт".

Как в мировой экономике проигнорировать The Goldman Sachs Group Inc.?

Здесь речь идет об экономике искусственного интеллекта и глобальной экономической реальности принципиально иного качества, которая наступила накануне пандемии коронавируса и которую не все сумели разглядеть.

Этап "большого перехода"

Сейчас наступил новый этап "большого перехода". Специальный доклад МВФ, выпущенный к открытию форума в Давосе, констатирует, что после нескольких десятилетий экономической интеграции мир столкнулся с рисками геоэкономической разобщенности, вызванной изменением политики ряда правительств. 

Отсчет процесса деглобализации авторы доклада МВФ ведут с момента мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и относят к нему "Брексит", торговые войны между США и Китаем, а также ограничения, введенные в период пандемии и после начала военной операции РФ в Украине.

В докладе также отмечается, что цепочки товарных поставок стали более уязвимыми, добыча многих ключевых ресурсов сконцентрировалась всего в нескольких странах, а производство сместилось в Китай, на долю которого приходится 24 процента мировой добавленной стоимости в промышленности, тогда как доля США равняется семнадцати процентам, а Евросоюза – шестнадцати.

После Украины все будет по-другому

Как выглядит Азербайджан в этом контексте?   

Многое зависит от сценария дальнейшего глобального движения. Пока нет ответа на вопрос, утвердится ли биполярный мир с двумя мощными центрами по оси Восток-Запад или все-таки сложится многополярный, многоцентричный мир, в котором установится баланс нескольких осей нескольких макрорегионов.   

Во втором случае это будет мир "многоголосья", состоящий из геостратегических систем, которые не будут изолированы друг от друга, но при этом останутся самодостаточными и наделенными всем спектром особенностей суверенитета - от ВПК и науки, до собственной финансовой, торговой и информационной системы.   

Понятно, что максимальный объем такого суверенитета может быть сейчас только у коллективного Запада и Китая. Всем остальным державам (включая стремительно растущую Индию и демографически угасающую Россию) достичь такого уровня в одиночку будет вряд ли возможно.  

Тем не менее множество преимуществ возникает у "стран-шлюзов", способных своей политикой "мостов" обеспечивать между мировыми ядрами торговую, политическую, и финансовую коммуникацию. И это - одна из реально разворачиваемых перспектив Азербайджана, о которой говорили еще в 2000-е годы.