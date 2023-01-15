Лавров о Западе: Это люди абсолютно зарвавшиеся

Москва будет делать все, чтобы у Запада наступило отрезвление в украинском вопросе.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Беларуси.

По его словам, Запад реализовывал свою задачу сделать из Украины «анти-Россию» с целью нанесения ущерба законным интересам РФ, ее ослабления, а также нанесения стратегического поражения «с прицелом на то, чтобы поставить под вопрос ее территориальную целостность».